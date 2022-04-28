Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yollar ayrılmak üzere. Sözleşme yenileme sürecinin iyi yönetilememesi sonrasında Kartal'ın verdiği teklifi kabul etmeyen, kendi isteği de çok yüksek olan Larin beklediğini bulamadı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'la sözleşme yenilemeyen Cyle Larin eve dönüyor!
Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri sürüyor. Siyah beyazlı ekiple sözleşme yenilemeyen ve takımdan ayrılması beklenen Cyle Larin'in ABD'ye döneceği iddia edildi. Atlanta United'ın 27 yaşındaki forvetle ilgilendiği öğrenilirken, eski takımı Orlando City'nin de devreye girebileceği aktarıldı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022- 06:43
Performansı sürekli düşen ve Beşiktaş'ta kalması artık mucizelere bağlı olan Kanadalı forvet, Avrupa'dan da istediği teklifi alamadı. Performansı büyük soru işareti olan, 10 milyon Euro'nun üstünde piyasa değeri olan Larin, buna rağmen santrfor bölgesinde güven vermemesi nedeniyle açıkta kaldı.
Fotomaç'ın duhuliye.com'dan derlediği habere göre; Larin'in yakın ��evresinin Kanadalı futbolcuyu Kuzey Amerika'ya dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı bildirildi.