Performansı sürekli düşen ve Beşiktaş'ta kalması artık mucizelere bağlı olan Kanadalı forvet, Avrupa'dan da istediği teklifi alamadı. Performansı büyük soru işareti olan, 10 milyon Euro'nun üstünde piyasa değeri olan Larin, buna rağmen santrfor bölgesinde güven vermemesi nedeniyle açıkta kaldı.