BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da yeni hedef Bas Dost!

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda forvet takviyesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş'ın, daha önceden Fenerbahçe ile de adı anılan Hollandalı golcü Bas Dost ile ilgilendiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022- 10:16