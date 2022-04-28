Yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan siyah-beyazlılar, özellikle forvet hattına büyük önem veriyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da yeni hedef Bas Dost!
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda forvet takviyesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş'ın, daha önceden Fenerbahçe ile de adı anılan Hollandalı golcü Bas Dost ile ilgilendiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022- 10:16
Üçüncü bölge için kapsamlı bir çalışma başlatan siyah-beyazlıların, son olarak gündemine Belçika ekibi Club Brugge'ün Hollandalı golcüsü Bas Dost'u aldığı bildirildi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki golcü, takımda alternatif forvet olarak isteniyor.