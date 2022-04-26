Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezona Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan siyah beyazlı ekip, kadrosunda da önemli değişikliklere gidecek.
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Yeni sezonda etkili bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için kolları sıvadı. İşte bu transfer gelişmesine dair ayrıntılar...
Fransız hocanın talimatları doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetimin hedefindeki ismin Henry Onyekuru olduğu ortaya çıktı.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre Beşiktaş, Galatasaray'ın eski futbolcusu için harekete geçti.