TRABZONSPOR'LA DA ANILIYOR

Öte yandan Henry Onyekuru'nun ismi Trabzonspor'la da anılıyor. Henüz Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda mutabakata varamayan bordo mavili ekibin, Onyekuru'yu Nwakaeme'nin yerine düşünebileceği de ifade ediliyor.