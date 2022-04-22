Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ozan Tufan için girişimler sürüyor... Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlılar'da oynaması için geri sayıma geçildi.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Menajeri temaslara başladı
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı ve devre arasında tekrar çağırdığı Ozan Tufan, daha sonrasında ise kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertlilerde düşünülmeyen 27 yaşındaki oyuncunun menajeri, Beşiktaş ile temaslara başladı. İşte detaylar... | Transfer haberleri
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan tecrübeli oyuncunun menajeri Beşiktaş ile sürekli dirsek temasında... Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Beşiktaş, sonrasında ise harekete geçecek.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giydi. Golü ve asisti bulunmuyor.