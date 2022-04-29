Fotomaç'ın haberine göre; Raporda Ozan'ın toplam maliyetinin ne kadar olacağı, saha dışındaki yaşantısının son durumu ve F.Bahçe'de neden kadro dışı bırakıldığı konularının detaylı bir şekilde yer alması istendi. Bu rapordaki cevaplara göre Ozan'ın transferi için devreye girileceği belirtildi.