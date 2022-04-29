Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Ozan Tufan için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan detaylı bir rapor istediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Ozan Tufan hamlesi! Detaylı rapor istendi
Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek Beşiktaş, transfer çalışmalarına da erken başladı. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer listesinde yer alan Fenerbahçeli Ozan Tufan için sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan detaylı bir rapor istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Raporda Ozan'ın toplam maliyetinin ne kadar olacağı, saha dışındaki yaşantısının son durumu ve F.Bahçe'de neden kadro dışı bırakıldığı konularının detaylı bir şekilde yer alması istendi. Bu rapordaki cevaplara göre Ozan'ın transferi için devreye girileceği belirtildi.
MAAŞ + PRİM SİSTEMİ
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de yıllık maaşı 2 milyon euro. Siyah-beyazlıların Beşiktaş'ın teklifi ise 1 milyon euro'yu geçmeyecek, ayrıca milli takım ve devamlılığına göre bonuslar önerilecek.