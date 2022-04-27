Fransa Ligi takımlarından Strasbourg'un Ganalı defans oyuncusu Alexander Djiku, Beşiktaş'ın transfer radarına girdi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransa'dan dev stoper! Alexander Djiku özel olarak izlendi
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Gana basınında yer alan habere göre, stoper arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların, Fransa Ligi'nde Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku için harekete geçtiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
27 yaşındaki savunmacı, hem kulüp hem de ülkesi için dikkat çeken bir performansın ardından Avrupa'daki birçok takımın hedefi haline geldi.
Gana basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, 1.82 boyundaki stoperle bu yaz sözleşme imzalamak istiyor.