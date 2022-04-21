Sa�� stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero oynama özellikleriyle Kaan, Fransız çalıştırıcı için 1 numaralı alternatif olarak öne çıkıyor. Daha önce de görüşülen ancak kulübü Sassoulo ile anlaşmaya varılamayan Kaan olmazsa diğer isimlerle irtibata geçilecek.