Siyah-Beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gidecek ve kalacak futbolcular büyük ölçüde netleşti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael reçeteyi yazdı! İşte gidecek ve kalacak isimler
Spor Toto Süper Lig'de kalan maçlarını kazanarak önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporuyla birlikte transfer çalışmalarına da erken başladı. İşte siyah-beyazlılarda takımda kalması ve ayrılması beklenen o isimler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien İsmael'in yönetime verdiği ilk raporda kimlerle yola devam etmek istediğini, satılmasını ve satılmamasını istediği isimleri, sözleşme uzatılmasını ve transfer edilmesini talep ettiği oyuncuları bildirdiği ortaya çıktı.
Buna göre ilk olarak gidecek isimler netleşti. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'la yollar ayrılacak.