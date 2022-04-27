Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maç sonrası soyunma odasında isyan vardı.
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı sonrası isyan çıktı! Soyunma odasında...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olmuştu. Siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçı sonrası kötü oynadıklarını kabul etse de "Hakem oyunumuzu düşürdü" diyerek tepki gösterdi. İşte soyunma odasında yaşananlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, siyah beyazlı futbolcular kötü oynadıklarını kabul ettiler ancak hakem kararlarının da oyunlarını düşmesinde büyük rol oynadığını dile getirdiler.
Özellikle kaleci Ersin Destanoğlu soyunma odasında duruma en çok tepkili olan isimdi. Genç kaleci, "Larin'in Trabzonspor maçında yaptığından ne farkı var?" diyerek Muleka'nın kendisini yere attıktan sonra yüzüne yaptığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına isyan etti.