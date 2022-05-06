BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta 12 ayrılık birden! Valerien Ismael onay verdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezon başında yaptığı ses getiren transferlere rağmen yarıştığı kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, gelecek sezon için kolları sıvadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezonun sona ermesiyle birlikte 12 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 13:10