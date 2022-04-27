Önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda hareket eden ve birçok ismi takip eden Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili de karar alınacak. 4'ü kadro dışı olan toplam 16 isimle sözleşmesi son erecek olan siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yola devam etmeyecek.