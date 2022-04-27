Yeni yapılanma doğrultusunda öncelikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili karar verecek olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yollar ayrılacak.
Beşiktaş'ta ilk yolcular Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre!
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in teknik direktörlük koltuğuna gelmesinin ardından sezon sonunda büyük bir revizyon yaşanacak. Yeni yapılanma doğrultusunda öncelikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili karar verecek olan siyah beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda hareket eden ve birçok ismi takip eden Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili de karar alınacak. 4'ü kadro dışı olan toplam 16 isimle sözleşmesi son erecek olan siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yola devam etmeyecek.
Her iki futbolcu da gerek geçen sezon gerekse de bu sezon beklentileri karşılayamadı. Bu iki futbolcuyu önümüzdeki sezon planlarında düşünmeyen Fransız çalıştırıcı, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yi, görev aldığı 4 karşılaşmada da kadroya dahil etmedi.