Beşiktaş'ta gelecek sezonun hücumcusu belli oluyor.
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Alexander Sörloth mesaisi!
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta, Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezon kadro yapılanmasına start verildi. Hücum yönünden zengin bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, geçmişte Trabzonspor'da sergilediği performansla yıldızlaşan Alexander Sörloth için Leipzig'e teklifini sundu. İşte yapılan transfer teklifinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 12:35
Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezon kadro yapılanmasına başlayan siyah-beyazlılar hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Avrupa'da birçok golcü ile ilgilenen Kara Kartal rotasını tamamen tanıdık bir isme kırdı.