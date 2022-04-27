Geçen sezonun iki kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezon taraftarları kahreden bir performans sergiliyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Çare bulunamadı! Son 24 yılın en kötüsü
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi ve bu unvanını korumak istedi. Buna rağmen siyah-beyazlılar istenen performansı sahada sergileyemezken, son 24 yılın en kötüsüne imza attı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sergen Yalçın ile yola çıkan ancak üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Önder Karaveli'yi takımın başına getiren siyah-beyazlı yönetimin Valerien Ismail hamlesi de kötü gidişi durduramadı.
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Takvim'in haberine göre; Fransız hoca yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş tam 7 puan kaybederek olumsuz bir görüntü çizdi. Bu süreçte sadece Alanyaspor'u yenebilen Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ve Giresunspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa önünde ise ağır bir yenilgi alındı.