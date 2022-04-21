Henüz yeni teknik adam belli olmamasına rağmen transferin aksamaması için yönetim belirlenen isimler üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Aynı zamanda menajerler de birçok oyuncuyu kulübe tavsiye ediyor. Bunlardan biri de Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin.
Cyle Larin'in menajerinden flaş hamle! Fenerbahçe...
Beşiktaş'ta sergilediği performansla tam not alan Cyle Larin henüz siyah-beyazlılarla sözleşme uzatmadı. Bu durumun ardından transferde nokta atış yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Kanadalı golcünün menajeri oyuncuyu önerdi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği habere göre Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı idarecilerle görüşmeleri olumsuz ilerliyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.
Kartal'ın çifte kupa kazandığı sezonda müthiş bir kanat forvet performansı gösteren 27 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertliler yakın ilgi gösterdi. Larin bu yaz Beşiktaş'tan ayrılabilir ama İstanbul'da kalabilir.