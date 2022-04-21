Henüz yeni teknik adam belli olmamasına rağmen transferin aksamaması için yönetim belirlenen isimler üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Aynı zamanda menajerler de birçok oyuncuyu kulübe tavsiye ediyor. Bunlardan biri de Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin.