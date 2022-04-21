Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan siyah-beyazlı takımda maçın hazırlıkları devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchinng çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın (22 Nisan) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.