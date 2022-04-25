Beşiktaş'ta genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın talipleri artıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rıdvan Yılmaz Avrupa yolcusu!
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Son olarak Almanya basınında yer alan iddiaya göre VfB Stuttgart milli sol bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 14:52
Fussball Transfers adlı sitede yer alan habere göre, Bundesliga ekibi VfB Stuttgart milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyor.
Borna Sosa'nın takımdan ayrılması üzerine yerini doldurmak isteyen Almanya temsilcisi, genç sol bekin transferini bir an önce bitirmek istiyor.