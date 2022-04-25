BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rıdvan Yılmaz Avrupa yolcusu!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Son olarak Almanya basınında yer alan iddiaya göre VfB Stuttgart milli sol bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 14:52