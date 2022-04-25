Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Deneyimli futbolcu, "Biz ilk yarı resmen uyuduk. Bunları söylerken üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Deneyimli futbolcu, "Biz ilk yarı resmen uyuduk. Bunları söylerken üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

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Bugün Kasımpaşa özellikle ilk yarı çok iyi ve dikkatliydi. Biz ilk yarı resmen uyuduk. Bunları söylerken üzülüyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bizden daha iyiydi Kasımpaşa ve hak ederek kazandılar.

Yalnız hissetmedim, Pjanic bugün bana yeteri kadar yardımcı oldu. Bu sisteme alışmalıyız. Bugün kötüydük ve takım olarak kaybettik. İlk yarıdaki kötü performansımızı Kasımpaşa cezalandırdı. İkinci yarı daha iyiydik ama olmadı.

Taraftarlarımız bize inanılmaz destek oluyor, tüm çağrılarımıza dönüş yapıyorlar. Biz futbolcular olarak bu desteğin karşılığını sahada gösteremedik. Biz pes etmeyeceğiz ve devam edeceğiz. Onlardan tekrardan özür diliyoruz.