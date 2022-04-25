Beşiktaş'ta Josef de Souza Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü!

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah beyazlı ekipte Josef de Souza 23. dakikada sarı kart gördü. Deneyimli orta saha bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 20:59