Beşiktaş'a Batshuayi'ye taraftar tepkisi!
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlılarda Michy Bathshuayikarşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 22:07
Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Bu sezon performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Batshuayi, daha önce de taraftarın tepkisini çekmişti.