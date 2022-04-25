Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Maçın 35. dakikasında gergin anlar yaşandı. Kasımpaşa forması giyen Muleka yaşanan bir pozisyon sonrası kendisini yere bıraktı. Bu duruma tepki gösteren Ersin Destanoğlu ile Muleka arasında tartışma yaşandı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Maçın 35. dakikasında gergin anlar yaşandı. Kasımpaşa forması giyen Muleka yaşanan bir pozisyon sonrası kendisini yere bıraktı. Bu duruma tepki gösteren Ersin Destanoğlu ile Muleka arasında tartışma yaşandı.

Ersin Destanoğlu, Kongolu oyuncu tarafından yüzüne aldığı bir darbe sonucunda kendisini yere bıraktı. Hakem Yasin Kol, iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.

İşte o anlar...