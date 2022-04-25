Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardndan Valerien Ismael: Çok zor bir geceydi
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael, "Çok büyük hatalar yaptık. Bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi, daha sonrasında da gol atamadık. Larin'in son dakikalarda kaçırdığı pozisyon, maçın özeti gibi oldu. Devrede kazandığımız penaltının, ofsayt sebebiyle iptal edilmesi de... Çok zor bir geceydi." dedi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 23:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 23:13
İŞTE ISMAEL'İN SÖZLERİ:
Çok büyük hatalar yaptık. Bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi, daha sonrasında da gol atamadık. Larin'in son dakikalarda kaçırdığı pozisyon, maçın özeti gibi oldu. Devrede kazandığımız penaltının, ofsayt sebebiyle iptal edilmesi de... Çok zor bir geceydi.
Taraftarımız bize inanılmaz destek gösterdi. İnanılmaz bir taraftarımız var. Bu sevgiye ve desteğe performans ve gol ile karşılık vermemiz gerekiyor. Hepimiz çok üzgünüz ama başımızı dik tutup, önümüzdeki hafta pazar günü bir maçımız var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız.