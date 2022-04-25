Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardndan Valerien Ismael: Çok zor bir geceydi

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael, "Çok büyük hatalar yaptık. Bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi, daha sonrasında da gol atamadık. Larin'in son dakikalarda kaçırdığı pozisyon, maçın özeti gibi oldu. Devrede kazandığımız penaltının, ofsayt sebebiyle iptal edilmesi de... Çok zor bir geceydi." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 23:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 23:13