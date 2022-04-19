Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta transfer gündeminden biri; Kasımpaşa ile Süper Lig'i sallayan Muleka. Ancak etkili performansı sonrasında yarışta yerini almak isteyen siyah beyazlılar, taliplerinin çok olması nedeniyle fiyatın yükselmesinden çekiniyor.