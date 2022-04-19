Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki forvet radara takıldı. Bonservisi Liege'de olan Muleka için öncelik Paşa'da; ama Kartal'ın da teklifi çoktan hazır.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Muleka hamlesi! Teklif hazır
Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka Beşiktaş'ın radarına girdi. 22 yaşındaki golcü futbolcunun bonservisi ise Standard Liege'de. Kongolu futbolcu için Kasımpaşa'nın önceliği bulunsa da siyah beyazlıların teklifi hazır. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta transfer gündeminden biri; Kasımpaşa ile Süper Lig'i sallayan Muleka. Ancak etkili performansı sonrasında yarışta yerini almak isteyen siyah beyazlılar, taliplerinin çok olması nedeniyle fiyatın yükselmesinden çekiniyor.
2 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika ekibi Standard Liege'de bulunurken, Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyiyor. İstanbul ekibi de 3 milyon euro'luk satış opsiyonunu kullanarak futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.