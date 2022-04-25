Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Lacivert-beyazlıların gollerini Muleka (2), Ouanes kaydetti.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 22:30 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 22:35
Lacivert-beyazlıların gollerini Muleka (2), Ouanes kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 51 puanda kalırken, Kasımpaşa 47 puana yükseldi.
PJANİC 10 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Beşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyucusu Miralem Pjanic, 10 maçlık aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Kart cezalısı olduğu Adana Demirspor maçında takımını yalnız bırakan Pjanic, sakatlığı dolayısıyla Altay, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor mücadelelerinde de forma giyemedi. Trabzonspor, Alanyaspor ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Pjanic, Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini aldı.
TARAFTARDAN DESTEK
Siyah-beyazlı ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.