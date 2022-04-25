Beşiktaş - Kasımpaşa maçında Michy Batshuayi'nin golü ofsayta takıldı!

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah beyazlı ekip, 52. dakikada Michy Batshuayi ile bir gol buldu. Ancak Belçikalı yıldızın kaydettiği bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 21:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 22:17