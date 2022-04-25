Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılması planlanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Mohamed Elneny'den transfer açıklaması!
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro yapılanması devam ederken, eski futbolcusu Mohamed Elneny'den transfer hakkında açıklama geldi. Mısırlı futbolcu geleceği ve kulübü hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamanın detayları...
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, orta sahayı dinamik ve pas oyununa yatkın isimlerle güçlendirmek istiyor.
Güçlü bir rotasyon oluşturmayı planlayan Kara-Kartal, eski oyuncusu Mohamed Elneny'i transfer listesinin başına almıştı.