BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Barcelona'nın Miralem Pjanic kararı belli oldu! Geri dönecek mi?

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer planlamaları devam ediyor. Siyah beyazlılara, sezon başında kiralık olarak katılan Miralem Pjanic'in geleceği belli oldu. Kartal'ın, Barcelona'dan takıma dahil ettiği yıldız futbolcu ile yeni sezonda devam etmeyeceği öne sürülmüştü. İspanyol devi Barça, Pjanic ile ilgili transfer kararını belirledi. İşte flaş gelişmenin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 11:17