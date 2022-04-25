İspanyol devi Barcelona, Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ancak beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic ile ilgili transfer kararını verdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Barcelona'nın Miralem Pjanic kararı belli oldu! Geri dönecek mi?
Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer planlamaları devam ediyor. Siyah beyazlılara, sezon başında kiralık olarak katılan Miralem Pjanic'in geleceği belli oldu. Kartal'ın, Barcelona'dan takıma dahil ettiği yıldız futbolcu ile yeni sezonda devam etmeyeceği öne sürülmüştü. İspanyol devi Barça, Pjanic ile ilgili transfer kararını belirledi. İşte flaş gelişmenin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 11:17
İspanyol basınında yer alan habere göre, Pjanic, siyah beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona erdiğinde Barcelona'ya geri dönecek.
Ancak Barcelona teknik direktörü Xavi'nin, 32 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon takım kadrosuna dahil etme planının olmadığı belirtildi.