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Takvim'in haberine göre; Teklifte Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü için Alman kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte, bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay önermişti. Beşiktaş böylece Sörloth transferinde Gedson Fernandes'e uyguladığı taktiğin bir benzerini gerçekleştirmiş oldu.



