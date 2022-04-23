Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Ozan Tufan, siyah-beyazlı formayı giymeye yakın.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Ozan Tufan sesleri yükseliyor!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın geleceği merak konusu. Milli futbolcu ezeli rakip Beşiktaş'ın radarında. 27 yaşındaki orta sahanın siyah beyazlı formayı giymeye yakın olduğu ve bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar...
Milli oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı için mutsuz olan Ozan Tufan kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istiyor.