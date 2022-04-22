Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 14:43