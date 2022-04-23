Beşiktaş'ın santrfor adayları listesinin en başında yazan isim Aleksander Sörloth. Norveç Milli Takımı'nın hocası Stale Solbakken'in, yıldız oyucunun eski günlerine geri dönebilmesi için Beşiktaş'a gitmesinin en iyi seçenek olduğunu söylediği ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Hocası da önerdi! Sörloth adım adım geliyor
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'da dikiş tutturamayan Aleksander Sörloth'un tekrar Türkiye'ye dönmesi gündemde. Bu kez Norveçli golcü için en ciddi aday ise Beşiktaş. 26 yaşındaki forvetin milli takımdan hocası da siyah beyazlı takıma dönmesini önerdi. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, kiralık gittiği Real Sociedad'da hayal kırıklığı yaratan Norveçli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Gözden düşen ve sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek olan yıldız futbolcu için Norveç basını flaş bir haber yayınladı.