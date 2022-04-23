54 yaşındaki çalıştırıcının, Sörloth'un eski gücüne ve formuna yeniden kavuşması için sürekli ilk 11'de görev yapabileceği bir takıma gitmesinin en doğru tercih olacağını ifade edilirken, "Teknik direktör Solbakken'e göre Sörloth yeni sezonda Türkiye yolunu tutabilir. Çünkü orada onu çok isteyen bir kulüp, hatta kulüpler var. Çünkü Norveç milli takımının maç ve skor formunda bir Sörloth'a ihtiyacı var" denildi.