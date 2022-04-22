Fransızlar duyurdu! Nice Ersin Destanoğlu için o rakamı vermeye hazır

Fransızlar duyurdu! Nice Ersin Destanoğlu için o rakamı vermeye hazır

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fransız basınında yer alan habere göre, Ligue 1 takımlarından Nice, başarılı kaleciyi kadrosuna katma peşinde. Nice kulübü, 21 yaşındaki eldiven için o rakamı gözden çıkardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)