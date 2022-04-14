Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gelmesiyle birlikte bozuk olan moraller yeniden yerine geldi. Siyah-beyazlılar sezonun bitmesine kısa bir süre kala takımın başına getirilen Fransız teknik direktör yönetiminde çıktığı 2 resmi maçta 1 beraberlik, 1 de galibiyet alırken; ortaya konan futbol da takdir topladı.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael etkisi! Ümraniye'nin havası değişti
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, camiada hava değişimi yarattı. Ismael, takıma yalnız kondisyon, güç ve güven vermekle kalmadı. Fransız çalıştırıcıyla birlikte futbolcuların keyfi yerine geldi, Ümraniye'de yüzler yeniden gülmeye başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Tecrübeli hocanın 3-4-3 sistemine ilk günden uyum sağlayan siyah-beyazlılar, hem zorlu Trabzonspor deplasmanında, hem de Vodafone Park'taki Alanya maçındaki futbollarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini aldı.
YÖNETİM KEYİFLENDİ
Fotomaç'ın haberine göre, bozulan morallerin yeniden yerine gelmesi, Nevzat Demir Tesisleri'ne de farklı bir hava getirdi. Asık olan yüzler gülmeye başlarken, her gün daha da zorlaşan idmanlara rağmen kahkahaların havada uçuşması dikkat çekti.