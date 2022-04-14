YÖNETİM KEYİFLENDİ

Fotomaç'ın haberine göre, bozulan morallerin yeniden yerine gelmesi, Nevzat Demir Tesisleri'ne de farklı bir hava getirdi. Asık olan yüzler gülmeye başlarken, her gün daha da zorlaşan idmanlara rağmen kahkahaların havada uçuşması dikkat çekti.