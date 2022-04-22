Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlı ekip özellikle sol kanat bölgesine önemli takviyeler yapmak istiyor. Bu kapsamda aradığı oyuncuyu Süper Lig'de arayan Kara Kartal, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın için nabız yokladı. Bonservis ve takas formülü masaya yatırılırken iki futbolcudan birinin kadroya katılması hedefleniyor.

Siyah-beyazlılar, sol kanada takviye için arayışlarını sürdürürken Süper Lig'den 2 ismi listeye aldı. Duhuliye.com'un haberine göre yönetim, Antalya'lı Doğukan Sinik ile Alanya'dan Oğuz Aydın için nabız yokluyor.



Antalyaspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Doğukan, son haftalardaki performansıyla beğeni toplarken 27 maçta 3 gol, 6 asistlik katkı verdi.



Sezon başında Buca'dan Alanyaspor'a 230 bin euro karşılığında gelen 21 yaşındaki Oğuz Aydın ise lig ve kupada 21 maça çıkıp 7 gol kaydetti. Oğuz'un da 2026'ya kadar sözleşmesi var.

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, bonservis ve takas formülünü masaya yatırırken iki futbolcudan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.