TRABZONSPOR'DAKİ HALİNE GERİ DÖNER



20 milyon Euro'ya transfer ettiği Sörloth için minimum 12 milyon Euro istediği kaydedilen Leipzig ile yakında pazarlık masasına oturacak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde olduğu gibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam ve ayrıca sonraki satıştan yine yüksek oranda bir pay maddesi önerecek.