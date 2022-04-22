Dolayısıyla transfer için ayrılan bütçeler daha gerçekçi bir şekilde belirlenmiş durumda. Beşiktaş bu yaz transferine 25 milyon euro ayırdı. Bu rakamla, Valerien İsmaiel'in verdiği rapora göre, bir golcü, bir kanat forvet, bir orta saha ve iki stoper alınacak. Alternatif olarak birkaç yerli isim de gündemde.



