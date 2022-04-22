Antonio Conte'den Beşiktaşlı yıldıza kanca!

Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile kadro planlamasını yaparken, Kartal'ın yıldızına flaş bir talip çıktı. İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaşlı isim için devreye girdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Hotspur'un dünyaca ünlü hocası Antonio Conte'nin siyah beyazlı yıldızı kadrosunda görmek istediği ifade edildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 12:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 13:09