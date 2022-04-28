Valerien Ismael'i teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması başladı.
Beşiktaş yeni sezon için ilk transferini yaptı! İngilizler duyurdu
Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda kadro planlamasına başlayan siyah-beyazlılarda flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında Beşiktaş'ın yeni sezon için ilk transferini yaptığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022- 17:12
Fransız teknik adamın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Millwall ile sözleşmesi sona erecek olan Jed Wallace ile prensip anlaşmasına vardı.