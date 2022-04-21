Geçtiğimiz günlerde Okay Yokuşlu'nun adı Beşiktaş'la anılmıştı.
TRANSFER HABERİ - Okay Yokuşlu'nun menajerinden Beşiktaş iddialarına yanıt!
Transfer haberi: Getafe forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun adı son günlerde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'la anılmıştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri transferiyle alakalı AS'a açıklamalarda bulundu. İşte o röportajdan öne çıkanlar... (aspor.com.tr / Dış Haber / Bora Salgın)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 16:21
Oyuncunun menajeri transfer iddialarıyla alakalı olarak AS'a konuştu.
Batur Altıparmak, AS'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: