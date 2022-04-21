BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye İngiltere'den 5 talip birden!

Beşiktaş'a sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer olan Michy Batshuayi, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah beyazlılarda bekleneni veremese de gol sayısı düşük olmayan Belçikalı oyuncuyla ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre, 28 yaşındaki golcüye İngiltere'den 5 takım talip oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)