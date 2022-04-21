Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi'nin gelecek sezon siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye İngiltere'den 5 talip birden!
Beşiktaş'a sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer olan Michy Batshuayi, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah beyazlılarda bekleneni veremese de gol sayısı düşük olmayan Belçikalı oyuncuyla ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre, 28 yaşındaki golcüye İngiltere'den 5 takım talip oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Belçikalı forvet, Türkiye'de gösterdiği performansla zaman zaman yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Batshuayi, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 37 maçta, 14 gol ve 5 asist kaydetti.