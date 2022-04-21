Valerien Ismael'i teknik direktörlük koltuğuna getiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Jed Wallace müjdesi! İngilizler duyurdu
Beşiktaş transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren siyah-beyazlı ekip, transferde atağa kalktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Jed Wallace transferini bitirmek üzere. Siyah-beyazlı ekibin bu transferde Premier Lig ekipleriyle yarıştığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 14:11 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022- 14:12
Siyah-beyazlı ekipte gündeme gelen isimlerden biri de FC Millwall forması giyen Jed Wallace olmuştu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya çok yakın.