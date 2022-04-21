BEDELSİZ ALINDI

Beşiktaş bedelsiz kadrosuna kattığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sambacı'nın ayrılması durumunda hem bonservis kazanacak hem de yıllık 3 milyon Euro'yu aşan maaş yükünden kurtulmuş olacak. Oluşan kaynak da Ismael'in sistemine uyan bir isim için kullanılacak.