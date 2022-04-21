Beşiktaş'ta perfomansı en çok tartışılan isimlerin başında gelen Alex Teixeira için ayrılık çanları çalmaya başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Alex Teixeira kararı! Sezon sonunda...
Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek Beşiktaş, kalacak ve gidecek isimleri de belirlemeye başladı. Siyah-beyazlılar yönetim, geçtiğimiz sezon bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan ve beklentileri karşılayamayan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira konusunda ise karar verildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon 24'ü ligde olmak üzere 29 resmi maçta görev almasına karşın sadece 4 gol, 1 asistlik katkı veren Brezilyalı futbolcu son 6 maçta suskun kalırken Giresun deplasmanında takımın en çok eleştirilen isimlerinin başına geliyordu.
Hürriyet'in haberine göre; Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sambacı'nın geleceğini görüşmek üzere menajeri İstanbul'a davet edildi.