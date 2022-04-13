Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlılar 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşamazsa, 150 bin euro'ya aldığı ve piyasa değerini 3.1 milyon euro'ya yükselterek değerini 21'e katlayana golcü futbolcuyu elinden kazanç sağlayamadan kaptırmış olacak.