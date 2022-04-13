Beşiktaş'ta son oynadığı Alanya maçında golünü atarak moral depolayan Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor.
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'ın geleceği merak konusu. 150 bin Euro’ya alınan ve şu anda mevcut piyasa değeri 3.1 milyon Euro’yu bulan yıldız futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmaması durumunda takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 06:40
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun maaşın yanı sıra daha sık forma giymek istemesi nedeniyle görüşmelerin tamamlanması noktasında henüz anlaşma sağlanamadı.
Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlılar 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşamazsa, 150 bin euro'ya aldığı ve piyasa değerini 3.1 milyon euro'ya yükselterek değerini 21'e katlayana golcü futbolcuyu elinden kazanç sağlayamadan kaptırmış olacak.