Siyah beyazlıların altyapıdan yetişen isimleri olan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın transfer durumlarına da açıktık getiren Kazancı, "Ersin ve Rıdvan çok değerli 2 oyuncu. Avrupa takımlarından gelenler ve izleyenler oldu."
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Transferin gözdesi onlar! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, transferin de gözdesi konumunda. Siyah beyazlı ekipte sportif direktör Ceyhun Kazancı, bu iki oyuncu hakkında da konuştu. Kazancı, iki genç oyuncunun da takip edildiğini söylerken, "Muhtemelen sezon sonu teklif alacağız" diye konuştu.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 06:40
"Benimle kontağa geçenler de oldu ve resmi teklifler gelecektir ikisi için de. Hayali olan oyuncuların önünü açmak bizim boynumuzun borcu. Oyuncular burada oynayacaklar ve zamanı geldiğinde kulübe katkı sağlayarak gidecektir" dedi.
Fotomaç'ın haberine göre; iki ismin de uzun yıllar kalmasını istediğini de belirtip "Ama yaz aylarında muhtemelen önemli teklifler alacağız ve buna göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.