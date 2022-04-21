Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında öncelik santrfor mevkiine verildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da öncelik forvet! İşte aranan o özellikler
Ligin bitmesine 5 maç kala Beşiktaş, transfer çalışmalarına ise erken başladı. Birçok ismin sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle siyah-beyazlılar transferde gaza basarken, önceliği ise forvete verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 06:40
Demba Ba, Mario Gomez ve Vincent Aboubakar tarzında forvetlerin siyah-beyazlı forma ile her zaman başarılı olması, Valerien Ismael'in de bu tarz bir golcü istemesi Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kolları sıvamasına neden oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; Batshuayi gibi 'fırsat' transferi yapmak istemeyen Kazancı ve Ismael ikilisi, eldeki tüm adayları detaylı bir şekilde incelerken; Fransız hoca ile scout ekibinin hazırladığı Kazancı'nın da ön görüşme yaptığı isimlerde aranılan 5 özellik şöyle: