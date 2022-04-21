Fotomaç'ın haberine göre; Batshuayi gibi 'fırsat' transferi yapmak istemeyen Kazancı ve Ismael ikilisi, eldeki tüm adayları detaylı bir şekilde incelerken; Fransız hoca ile scout ekibinin hazırladığı Kazancı'nın da ön görüşme yaptığı isimlerde aranılan 5 özellik şöyle: