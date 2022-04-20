Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta sahasını güçlendirmek için bir yandan Ozan Tufan'la uğraşan Beşiktaş cephesi diğer yandan da gözünü Getafe'de kiralık oynayan Okay Yokuşlu'ya dikti.
Beşiktaş'tan Okay hamlesi! Görüşme gerçekleşti...
Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda bir süredir defansif orta saha arayışı aranırken gündeme Getafe'de forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu geldi. İşte transferdeki son detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği habere göre kısa süre önce İspanya'ya giden Beşiktaş'lı yetkililer burada sürpriz bir görüşme yaptı.
Önce Okay'ın satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Getafe ile masaya otururken daha sonra bonservisine sahip olan Celta yönetimi ile bir araya gelindi.