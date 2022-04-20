Beşiktaş'ta transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Sofiane Feghouli...
Listede Feghouli sürprizi! Beşiktaş...
Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer planlamasında gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Feghouli konusunda harekete geçti. Cezayirli oyuncunun menajeri daha önce Feghouli'yi Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye önermişti.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 06:40
İngiliz basını Beşiktaş'ın Milwall'da forma giyen Jed Wallace'a ilgisi olduğunu iddia etse de, siyah-beyazlıların ezeli rakipleri G.Saray'da forma giyen Feghouli'yi yakın takibe aldığı öğrenildi.
Feghouli de tıpkı Ghezzal gibi Cezayir Milli Takımı'nın oyuncusu. Fotomaç'ın derlediği habere göre G.Saray'dan 3.85 milyon euro alan 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.