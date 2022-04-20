Beşiktaş, stoper transferinde ilk somut adımları attı. Konyaspor'un 3-4 milyon Euro arası bonservis geliri beklediği Abdülkerim Bardakçı için görüşmeler başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakçı Kartal oluyor! Görüşmelere başlandı
Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, stoper bölgesini güçlendirme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'un sol stoperi Abdülkerim Bardakçı için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre; Oyuncunun siyah-beyazlı formayı giyme arzusu ve mukavele yenilerken aldığı kolaylık sözü nedeniyle, bu transferin 2 milyon Euro civarında bir rakama noktalanması bekleniyor.
Kartal'ın listesindeki bir diğer isim olan Koray Günter'in durumunu ise Vida belirleyecek. Hırvat stoperin sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç çıkmaması halinde Koray için resmi girişim yapılacak.