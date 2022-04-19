TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Alex Teixeira piyangosu!

Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor. 32 yaşındaki, futbolcu kulübe hiçbir zorluk çıkarmadan ayrılacağını iletirken, yönetim gönderilecekler listesindeki Brezilyalı'dan bonservis kazanarak bir taşla iki kuş vurmanın peşinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 10:48