Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan Alex Teixeira sezon sonu yolculuğa hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Alex Teixeira piyangosu!
Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor. 32 yaşındaki, futbolcu kulübe hiçbir zorluk çıkarmadan ayrılacağını iletirken, yönetim gönderilecekler listesindeki Brezilyalı'dan bonservis kazanarak bir taşla iki kuş vurmanın peşinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 10:48
Sabah'ın haberine göre, Brezilyalı futbolcuya Arap kulüplerinin ardından Çin'den de teklifler geldiği öğrenildi.
32 yaşındaki, futbolcu kulübe hiçbir zorluk çıkarmadan ayrılacağını iletirken, yönetim gönderilecekler listesindeki Alex'ten bonservis kazanarak bir taşla iki kuş vurmanın peşinde....