BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Abdullah Aydın kimdir?

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takımda kimlerin kalacağı kadar kimlerin de kadroda olacağı merak ediliyor. Siyah-beyazlıların Menemenspor'a kiraladığı Abdullah Aydın ise performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Aydın, İzmir ekibinnde 1 gol, 9 asistlik katkı sağladı. | Abdullah Aydın kimdir?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 16:20