Beşiktaş'ta forvet adayları listesine giren Jackson Muleka'yla ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. 22 yaşındaki golcü ile ilgili Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Muleka'nın sözleşmesindeki maddeleri ve oyuncuyu anlattı.
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Beşiktaş önümüzdenki sezon için bambaşka bir kador kurmak istiyor. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısında Kasımpaşa kadrosuna dahil olan Muleka için girişimlere başladı. Muleka, Kasımpaşa formasıyla 9 maçta 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'ta forvet adayları listesine giren Jackson Muleka'yla ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. 22 yaşındaki golcü ile ilgili Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Muleka'nın sözleşmesindeki maddeleri ve oyuncuyu anlattı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre yarım sezon için kiralandığı Kasımpaşa'da başarılı bir performans ortaya koyan Tavolieri, "3 milyon euro'luk satın alma maddesi var. Ancak Kasımpaşa Kulübü oyuncunun bonservisini almazsa, Standard Liege Kulübü, Muleka için Beşiktaş'tan 5 milyon euro talep edecek" bilgisini paylaştı.
UCUZA GÖNDERMEYECEKLER
Tavolieri şöyle devam etti: "Muleka, Türkiye'de çok ilerleme kaydetti. O bir sanatçı ve ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi, güveni veriyorlar! Bu performansı kimseyi şaşırtmadı çünkü büyük bir potansiyeli var.