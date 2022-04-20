UCUZA GÖNDERMEYECEKLER

Tavolieri şöyle devam etti: "Muleka, Türkiye'de çok ilerleme kaydetti. O bir sanatçı ve ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi, güveni veriyorlar! Bu performansı kimseyi şaşırtmadı çünkü büyük bir potansiyeli var.





