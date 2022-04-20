Teknik direktör Valerien İsmael'in talep ve direktifleri doğrultusunda yeni sezona nokta atışı transferlerle girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, önemli bir transferin eşiğine gelmiş durumda.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cyle Larin'in alternatifi hazır! Viktor Claesson...
Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta, Cyle Larin yeni mukaveleye yanaşmadı. Siyah-beyazlılar Kanadalı golcünün alternatifini ise belirledi. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak Viktor Claesson'un menajeriyle temas kuran yöneticiler, İsveçli kanat-forvetten olumlu geri dönüş aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş nedeniyle Rusya'nın Krasnodar takımından Kopenhag'a transfer olan ve haziran ayında serbest kalacak olan İsveçli kanat-forvet Viktor Claesson ile dirsek temasına geçildi.
30 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsveçli oyuncu sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin'in yerine düşünülüyor. Viktor Claesson'un menajeri ile görüşüldüğü ve bu ilk görüşmenin de olumlu geçtiği gelen haberler arasında.